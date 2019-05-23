Украина - Совбезу ООН: ответственность за военные преступления должна стать "новой нормой"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 34246 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54662 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71574 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85537 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121877 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111310 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137542 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина - Совбезу ООН: ответственность за военные преступления должна стать "новой нормой"

Украина - Совбезу ООН: ответственность за военные преступления должна стать "новой нормой"

Киев  •  УНН

 • 10091 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился в Совет Безопасности ООН во время открытых дебатов по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"Ответственность за военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, нарушения и злоупотребления правами человека должны стать" новой нормой", - заявил Ельченко.

Ранее Украина обратилась в Совбез ООН в отношении российских паспортов на Донбассе.

Кроме того, на днях Ельченко направил главе Совбеза ООН письмо-разъяснение относительно "языкового закона".

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