Україна надіслала голові Радбезу ООН лист-роз'яснення щодо "мовного закону"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Про це йдеться у повідомленні місії України в ООН у Twitter, передає УНН.
“Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН”, — йдеться у повідомленні.
Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради Безпеки.
Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.
Зібравшись у залі засідань, члени Ради Безпеки, зокрема Німеччина та Франція проголосували проти цього порядку денного.
Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.