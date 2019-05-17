Росія просить скликати засідання Ради безпеки ООН через український закон про мову – Ніколенко

“Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон — наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати. На жаль, ми спостерігаємо за невпинними спробами Росії маргіналізувати ключовий безпековий майданчик світу. Перетворити його на таке собі вечірнє шоу в стилі першого російського каналу пропаганди”, — написав Ніколенко.

За його словами, засідання може відбутися наступного понеділка, втім рішення про дату і час проведення має схвалити голова, у травні це — Індонезія, додав Ніколенко.

Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.