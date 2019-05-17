Россия просит созвать заседание Совета безопасности ООН из-за украинского закона о языке - Николенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на странице в Facebook, передает УНН.
"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украины, нет смысла. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать. К сожалению, мы наблюдаем за неустанными попытками России маргинализировать ключевой безопасное площадка мира. Превратить его в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды", - написал Николенко.
По его словам, заседание может состояться в понедельник, однако решение о дате и времени проведения должен одобрить председатель, в мае это - Индонезия, добавил Николенко.
Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.