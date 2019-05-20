Радбез ООН не ухвалила порядок денний Росії про “мовний закон” України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Рада Безпеки ООН на прохання французької сторони не прийняла порядок денний, запропонований Російською Федерацією, про мовний закон України, передає кореспондент УНН.
Проти даного порядку денного виступили постійні члени Ради Безпеки — Франція, Німеччина і США, а також Польща.
“Франція заперечує проти прийняття такого порядку денного на прохання РФ саме сьогодні провести засідання, коли вступає на посаду новий президент Володимир Зеленський”, — сказав представник Франції Франсуа Делатра.
За його словами, Франція вважає, що не може проводити конструктивну дискусію з ініціативи однієї зі сторін в конфлікті.
На голосуванні 5 членів Ради Безпеки проголосували “за” порядку денного РФ, 6 — “проти”. Чотири члени Ради безпеки утрималися від голосування.
“За підсумком голосування попередній порядок денний не затверджується”, — сказав голова Радбезу.
Нагадаємо, Клімкін прокоментував скликання Росією засідання Радбезу ООН щодо “мовного закону”.
Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.
Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.