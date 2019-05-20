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Совбез ООН не принял повестку дня России о "языковом законе" Украины

Совбез ООН не принял повестку дня России о "языковом законе" Украины

Киев  •  УНН

 • 31272 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Совет Безопасности ООН по просьбе французской стороны не принял повестку дня, предложенную Российской Федерацией, о языковом закон Украины, передает корреспондент УНН.

Против данной повестки дня выступили постоянные члены Совета Безопасности - Франция, Германия и США, а также Польша.

"Франция выступает против принятия такой повестки дня по просьбе РФ именно сегодня провести заседание, когда вступает в должность новый президент Владимир Зеленский", - сказал представитель Франции Франсуа Делатра.

По его словам, Франция считает, что не может проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон в конфликте.

На голосовании 5 членов Совета Безопасности проголосовали "за" повестки дня РФ, 6 - "против". Четыре члена Совета безопасности воздержались от голосования.

"По итогам голосования предварительную повестку дня не утверждается", - сказал председатель Совбеза.

Напомним, Климкин прокомментировал созыв Россией заседание Совбеза ООН по "языковому закону".

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

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