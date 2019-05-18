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Клімкін прокоментував скликання Росією засідання Радбезу ООН щодо "мовного закону"

Клімкін прокоментував скликання Росією засідання Радбезу ООН щодо "мовного закону"

Київ • УНН

 • 12788 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Для нас відродження української мови це питання не тільки гуманітарне і не тільки політичне. У нинішніх умовах це перш за все питання національної безпеки і нашого виживання як народу й держави. Так міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook прокоментував ініціативу РФ скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо українського закону про мову, передає УНН.

Клімкін відзначив, що Кремль свідомо махлює з поняттями “етнічний росіянин” і “російськомовна людина”, ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть збройно. Саме під гаслами “захисту російськомовних” Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову “Новоросію”.

"А з російською у нас жодних проблем. В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації", - запевнив міністр.

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За його словами, "слід розуміти (і тут я хочу привернути увагу передусім зарубіжних політиків та аналітиків), що з точки зору міжнародної практики не відбулося абсолютно нічого екстраординарного. Українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму".

"Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція. Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно, адже він забезпечує українській мові такі ж права та можливості, які має державна мова в будь-якій цивілізований і благополучній країні. І не більше! А про всі інші мови ми подбаємо", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.

Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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