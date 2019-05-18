Климкин прокомментировал созыв Россией заседания Совбеза ООН по "языковому закону"

Климкин отметил, что Кремль сознательно махлюет с понятиями “этнический русский” и “русскоязычный человек”, ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже оружием. Именно под лозунгами “защиты русскоязычных” Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую “Новороссию”.

“А с руским у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации”, — заверил министр.

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По его словам, “следует понимать (и здесь я хочу привлечь внимание прежде всего зарубежных политиков и аналитиков), что с точки зрения международной практики не произошло абсолютно ничего экстраординарного. Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма”.

“Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция. Такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно, ведь он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованный и благополучной стране. И не больше! А обо всех других языках мы позаботимся”, - резюмировал он.

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к главе Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.