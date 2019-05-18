Експерт про можливий розгляд мовного закону на РБ ООН: резолюцій не буде

“Росія пішла у фронтальний наступ зараз. Вони побачили, що можна ламати оту антиросійську коаліцію, яка була створена при Порошенкові. І цей виклик проти мовного закону сам по собі абсолютно беззмістовний, в ньому немає ніякого сенсу”, — стверджує експерт.

За його словами, жодних резолюцій на засіданні Ради Безпеки ООН, де за ініціативою Російської Федерації можуть розглянути український мовний закон, прийнято не буде.

“Там (на засіданні РБ ООН — ред.) не буде ухвалено жодних резолюцій, буде просто обговорення, де Росія виступатиме негативно і, можливо, ще якісь країни, буде кілька країн, які виступлять на нашу користь, будуть країни, які говоритимуть нейтральні речі”, — сказав Чорновіл.

Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.

Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.