Эксперт о возможном рассмотрении языкового закона на СБ ООН: резолюций не будет

"Россия пошла в фронтальное наступление сейчас. Они увидели, что можно ломать ту антироссийскую коалицию, которая была создана при Порошенко. И этот вызов против языкового закона сам по себе абсолютно бессмысленный, в нем нет никакого смысла", - утверждает эксперт.

По его словам, никаких резолюций на заседании Совета Безопасности ООН, где по инициативе Российской Федерации могут рассмотреть украинский языковой закон, принято не будет.

"Там (на заседании СБ ООН - ред.) не будет принято никаких резолюций, будет просто обсуждение, где Россия будет выступать негативно и, возможно, еще какие-то страны, будет несколько стран, которые выступят в нашу пользу, будут страны, которые будут говорить нейтральные вещи", - сказал Чорновил.

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.