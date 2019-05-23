Єльченко: на Донбасі кожен третій загиблий цивільний - жінка або дитина

КИЇВ. 23 травня. УНН. На Донбасі кількість загиблих серед цивільних осіб, за даними OHCHR, наразі становить понад 3300 осіб. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН “Захист цивільних осіб у збройному конфлікті”, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку.