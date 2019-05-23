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Єльченко: на Донбасі кожен третій загиблий цивільний - жінка або дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. На Донбасі кількість загиблих серед цивільних осіб, за даними OHCHR, наразі становить понад 3300 осіб. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН “Захист цивільних осіб у збройному конфлікті”, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку.

“Війна на Донбасі під керівництвом Росії перетворила життя цивільного населення на вир руйнування та смерті. Кількість загиблих серед цивільних осіб, за даними OHCHR, наразі становить понад 3300 осіб. Кожен третій загиблий цивільний — жінка або дитина”, — заявив Єльченко.

Також, зазначається, що Росія продовжує висаджувати міни, а залишки, що не вибухнули продовжують розмножуватися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, особливо в густонаселених районах. Це вже зробило Україну однією з найбільш забруднених мінами країн світу.

Нагадаємо, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Києві, унаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12,8 до 13 тисяч осіб

У ЮНІСЕФ заявили, що кількість атак на школи на Донбасі збільшилась у чотири рази.

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