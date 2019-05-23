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Ельченко: в Донбассе каждый третий погибший гражданский - женщина или ребенок

Ельченко: в Донбассе каждый третий погибший гражданский - женщина или ребенок

Киев  •  УНН

 • 10667 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. На Донбассе количество погибших среди гражданских лиц, по данным OHCHR, сейчас составляет более 3300 человек. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытых дебатах Совета Безопасности ООН "Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте", передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Война в Донбассе под руководством России превратила жизнь гражданского населения на водоворот разрушений и смерти. Количество погибших среди гражданских лиц, по данным OHCHR, сейчас составляет более 3300 человек. Каждый третий погибший гражданский - женщина или ребенок", - заявил Ельченко.

Также отмечается, что Россия продолжает высаживать мины, а остатки, что не взорвались продолжают размножаться на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, особенно в густонаселенных районах. Это уже сделало Украину одной из самых загрязненных минами стран мира.

Напомним, по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве, вследствие вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12,8 до 13000 человек.

В ЮНИСЕФ заявили, что количество атак на школы на Донбассе увеличилась в четыре раза.

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