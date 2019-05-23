Воєнні дії на Донбасі загрожують екологічною катастрофою всій Європі - Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Воєнні дії на Донбасі загрожують безпрецедентною екологічною катастрофою не тільки в Україні, але й всій Європі. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на відкритих дебатах в Радбезі ООН “Захист цивільних осіб у збройному конфлікті”, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку.
“Воєнні дії (на Донбасі - ред.) загрожують безпрецедентною екологічною катастрофою не тільки в Україні, але й для всієї Європи”, — заявив Єльченко.
За його словами, на території Донбасу постійно виникає ризик забруднення підземних вод через неправильне закриття та подальше затоплення вугільних шахт, що свідчить про необхідність вжиття необхідних заходів для запобігання екологічної катастрофи.
“Тут рішення російської окупаційної влади припинити прокачування підземних вод на шахті „ЮнКом“, яка використовувалася в радянські часи для проведення ядерних випробувань, загрожує підземним водам, річкам та, зрештою, Азовському морю радіоактивним забрудненням”, — зазначає Єльченко.
Окрім того, Донецька фільтраційна станція - об’єкт, що містить величезні запаси хлору, залишається під постійним обстрілом російських окупаційних сил. Аварія на цій станції може мати масштаби, аналогічні Чорнобильській катастрофі, відзначив постпред України.
Нагадаємо, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до Ради Безпеки ООН під час відкритих дебатів щодо захисту цивільних осіб в збройному конфлікті.
Постпред України наголосив, що на Донбасі кількість загиблих серед цивільних осіб, за даними OHCHR, наразі становить понад 3300 осіб.