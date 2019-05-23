Воєнні дії на Донбасі загрожують екологічною катастрофою всій Європі - Єльченко

КИЇВ. 23 травня. УНН. Воєнні дії на Донбасі загрожують безпрецедентною екологічною катастрофою не тільки в Україні, але й всій Європі. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на відкритих дебатах в Радбезі ООН “Захист цивільних осіб у збройному конфлікті”, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку.