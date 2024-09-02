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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Восемь наград в четвертый день Паралимпиады: успех украинских спортсменов вдохновляет государство - Зеленский

Восемь наград в четвертый день Паралимпиады: успех украинских спортсменов вдохновляет государство - Зеленский

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 10:33  •  5903 просмотра

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Украинские спортсмены завоевали 8 медалей на четвертый день Паралимпиады в Париже. Президент Зеленский поблагодарил атлетов и тренеров, отметив, что их успех вдохновляет все государство.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов и тренеров паралимпийской сборной Украины, отметив успех украинцев, которые в четвертый соревновательный день в Париже получили еще восемь наград.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал президента Зеленского.

Детали

Вчера, в четвертый соревновательный день Паралимпиады в Париже, наши спортсмены завоевали еще восемь наград. Золотые медали у Оксаны Зубковской и Михаила Сербина. Серебро завоевал Роман Полянский. Бронзовые призеры - Евгений Богодайко, Артем Колинько, Даниил Чуфаров, Даниил Семенихин, Анна Гонтарь. Спасибо спортсменам, тренерам и всем, кто работает с нашей командой. Каждый успех украинцев и украинок вдохновляет всю нашу страну

 - говорится в сообщении президента Украины.

Напомним,

Украина получила два золота на Паралимпиаде-2024 в Париже  

Также УНН сообщал, что трое паралимпийцев из Броваров выступят на Играх в Париже.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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