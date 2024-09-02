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Україна здобула два золота на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Україна здобула два золота на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Київ • УНН

 • 23326 перегляди

Українські паралімпійці виграли дві золоті медалі 1 вересня. Оксана Зубковська перемогла у стрибках у довжину, а Михайло Сербін встановив світовий рекорд у плаванні на 100 м на спині.

У неділю, 1 вересня, українські спортсмени виграли дві золоті медалі за підсумками виступів на літній Паралімпіаді-2024 у Парижі, передає УНН.

Деталі

Першу перемогу здобула легкоатлетка Оксана Зубковська у стрибках у довжину у класі T12. Українка стрибнула на 5,78 метра і на 38 см випередила свою переслідницю Сару Мартінес із Іспанії.

Ще одне золото у скарбничку країни приніс плавець Михайло Сербін на дистанції 100 метрів на спині у класі S11. Щобільше, його час 1:05.84 став новим світовим рекордом. Бронзову медаль у цьому ж запливі виграв українець Данило Чуфаров із результатом 1:07.03.

Загалом Україна виграла вже 27 медалей на Паралімпіаді-2024 – три золоті, 10 срібних та 14 бронзових. Збірна посідає 11-те місце у медальному заліку.

Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-202430.08.24, 14:26 • 78371 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортОлімпіада

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