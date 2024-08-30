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Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-2024

Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 78371 перегляди

Владислав Білий виборов срібло у штовханні ядра в класі F38. Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024, загалом у команди три срібла та дві бронзи.

Україна здобула першу медаль у легкій атлетиці на Паралімпіаді-2024. Українець Владислав Білий став срібним призером у штовханні ядра в класі F38, повідомляє Суспільне Спорт, передає УНН

Деталі

Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024. Наразі в українських спортсменах три срібла та дві бронзи.

Олександр Дорошенко зупинився за крок від подіуму – четверте місце.

Ірина Пойда здобула "срібло" на Паралімпіаді-2024, принісши Україні четверту нагороду30.08.24, 00:34 • 16799 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СпортОлімпіада

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