Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Владислав Білий виборов срібло у штовханні ядра в класі F38. Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024, загалом у команди три срібла та дві бронзи.
Україна здобула першу медаль у легкій атлетиці на Паралімпіаді-2024. Українець Владислав Білий став срібним призером у штовханні ядра в класі F38, повідомляє Суспільне Спорт, передає УНН.
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Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024. Наразі в українських спортсменах три срібла та дві бронзи.
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