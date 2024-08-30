Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Владислав Белый завоевал серебро в толкании ядра в классе F38. Это пятая медаль Украины на Паралимпийских играх-2024, всего у команды три серебра и две бронзы.
Украина завоевала первую медаль в легкой атлетике на Паралимпиаде-2024. Украинец Владислав Белый стал серебряным призером в толкании ядра в классе F38, сообщает Суспільне Спорт, передает УНН.
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Это пятая медаль Украины на Паралимпийских играх-2024. Сейчас у украинских спортсменов три серебра и две бронзы.
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