Ирина Пойда получила «серебро» на Паралимпиаде-2024, принеся Украине четвертую награду

Украинская пловчиха Ирина Пойда завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх-2024 в соревнованиях на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5. Это четвертая награда Украины на этих Паралимпийских играх, сообщает Суспільне Спорт, передает УНН.

Детали

Пойда вышла в финал после отборочных заплывов, показав третий результат со временем 2:52.04 минуты.

В финале украинка уверенно начала дистанцию, плывя в статусе лидера, однако уступила золотую медаль британке Тулли Кирни.

Несмотря на это, Ирина значительно улучшила свой результат по сравнению с квалификацией, завершив заплыв со временем 2:47.16 минут.

Олександр Комаров здобув бронзу в плаванні на Паралімпіаді-2024