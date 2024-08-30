Ирина Пойда получила «серебро» на Паралимпиаде-2024, принеся Украине четвертую награду
Киев • УНН
Украинская пловчиха Ирина Пойда завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2024 в соревнованиях на 200 м вольным стилем в классе S5. Это четвертая награда Украины на этих Играх, Пойда улучшила свой результат в финале до 2:47.16 минут.
Украинская пловчиха Ирина Пойда завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх-2024 в соревнованиях на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5. Это четвертая награда Украины на этих Паралимпийских играх, сообщает Суспільне Спорт, передает УНН.
Детали
Пойда вышла в финал после отборочных заплывов, показав третий результат со временем 2:52.04 минуты.
В финале украинка уверенно начала дистанцию, плывя в статусе лидера, однако уступила золотую медаль британке Тулли Кирни.
Несмотря на это, Ирина значительно улучшила свой результат по сравнению с квалификацией, завершив заплыв со временем 2:47.16 минут.
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