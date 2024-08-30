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Ірина Пойда здобула "срібло" на Паралімпіаді-2024, принісши Україні четверту нагороду

Київ • УНН

 • 16799 перегляди

Українська плавчиня Ірина Пойда здобула срібну медаль на Паралімпіаді-2024 у змаганнях на 200 м вільним стилем у класі S5. Це четверта нагорода України на цих Іграх, Пойда покращила свій результат у фіналі до 2:47.16 хвилин.

Українська плавчиня Ірина Пойда виборола срібну медаль на Паралімпійських іграх-2024 у змаганнях на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5. Це четверта нагорода України на цих Паралімпійських іграх, повідомляє Суспільне Спорт, передає УНН

Деталі

Пойда вийшла у фінал після відбіркових запливів, показавши третій результат із часом 2:52.04 хвилини.

У фіналі українка впевнено почала дистанцію, пливучи у статусі лідерки, проте поступилася золотою медаллю британці Туллі Кірні.

Попри це, Ірина значно покращила свій результат у порівнянні з кваліфікацією, завершивши заплив із часом 2:47.16 хвилин.

Олександр Комаров здобув бронзу в плаванні на Паралімпіаді-202429.08.24, 22:55 • 19346 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортОлімпіада

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