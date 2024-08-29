Олександр Комаров здобув бронзу в плаванні на Паралімпіаді-2024

Україна здобула третю медаль на Паралімпійських іграх-2024. Її автором став плавець Олександр Комаров, який виступає у класі S5. Про це повідомляє суспільне.Спорт, передає УНН.

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Для Комарова Паралімпіада-2024 стала четвертою у кар'єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Лондоні-2012, але медалей не заробив. Натомість у Ріо-2016 українець став дворазовим паралімпійським призером — виборов "золото" в естафеті 4х100 метрів вільним стилем та "бронзу" на стометрівці вільним стилем. У Токіо-2020 українець не зміг покращити результат та завершив виступи без медалей.

На Паралімпіаді-2024 36-річний Комаров кваліфікувався до фіналу, посівши четверте місце в загальному заліку найшвидших плавців — фінішував за 2:38.86 хвилини. Натомість вже у фінальному запливі покращив результат понад на 8 секунд: подолав дистанцію за 2:30.12 хвилини. йдеться у повідомленні.

З цим часом Комаров став бронзовим призером Паралімпіади-2024. Українець поступився лише італійцю Франческо Боччардо, що встановив новий паралімпійський рекорд та "нейтральному" Кіріллу Пульвєру.

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