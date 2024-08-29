Александр Комаров получил бронзу в плавании на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала третью медаль на Паралимпийских играх-2024. Ее автором стал пловец Александр Комаров, который выступает в классе S5. Об этом сообщает суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

Для Комарова Паралимпиада-2024 стала четвертой в карьере. Украинец дебютировал на Паралимпийских играх в Лондоне-2012, но медалей не заработал. Зато в Рио-2016 украинец стал двукратным паралимпийским призером - завоевал «золото» в эстафете 4х100 метров вольным стилем и «бронзу» на стометровке вольным стилем. В Токио-2020 украинец не смог улучшить результат и завершил выступления без медалей.

На Паралимпиаде-2024 36-летний Комаров квалифицировался в финал, заняв четвертое место в общем зачете самых быстрых пловцов - финишировал за 2:38.86 минуты. Зато уже в финальном заплыве улучшил результат более чем на 8 секунд: преодолел дистанцию за 2:30.12 минуты. говорится в сообщении.

С этим временем Комаров стал бронзовым призером Паралимпиады-2024. Украинец уступил лишь итальянцу Франческо Боччардо, установившему новый паралимпийский рекорд и «нейтральному» Кириллу Пульверу.

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