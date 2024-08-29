Плавчиня Анна Гонтар здобула бронзу на Паралімпіаді-2024

Україна виборола другу медаль на Паралімпіаді-2024. Плавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою на 50-метрівці вільним стилем у класі S6, передає УНН із посиланням на Суспільне спорт.

Відзначимо, що це друга медаль для Гонтар на Паралімпіадах: у Токіо-2020 вона також здобула нагороду на 50-метрівці вільним стилем.

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Український плавець Антон Коль здобув срібну медаль на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпіаді-2024. Це третя поспіль медаль Коля на цій дистанції на Паралімпіадах і п'ята загалом у його кар'єрі.