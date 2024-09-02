Украина получила два золота на Паралимпиаде-2024 в Париже

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские паралимпийцы выиграли две золотые медали 1 сентября. Оксана Зубковская победила в прыжках в длину, а Михаил Сербин установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине.

В воскресенье, 1 сентября, украинские спортсмены выиграли две золотые медали по итогам выступлений на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает УНН.

Детали

Первую победу одержала легкоатлетка Оксана Зубковская в прыжках в длину в классе T12. Украинка прыгнула на 5,78 метра и на 38 см опередила свою преследовательницу Сару Мартинес из Испании.

Еще одно золото в копилку страны принес пловец Михаил Сербин на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Более того, его время 1:05.84 стало новым мировым рекордом. Бронзовую медаль в этом же заплыве выиграл украинец Даниил Чуфаров с результатом 1:07.03.

В целом Украина выиграла уже 27 медалей на Паралимпиаде-2024 - три золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых. Сборная занимает 11-е место в медальном зачете.

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