Украина получила два золота на Паралимпиаде-2024 в Париже
Киев • УНН
Украинские паралимпийцы выиграли две золотые медали 1 сентября. Оксана Зубковская победила в прыжках в длину, а Михаил Сербин установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине.
В воскресенье, 1 сентября, украинские спортсмены выиграли две золотые медали по итогам выступлений на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает УНН.
Детали
Первую победу одержала легкоатлетка Оксана Зубковская в прыжках в длину в классе T12. Украинка прыгнула на 5,78 метра и на 38 см опередила свою преследовательницу Сару Мартинес из Испании.
Еще одно золото в копилку страны принес пловец Михаил Сербин на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Более того, его время 1:05.84 стало новым мировым рекордом. Бронзовую медаль в этом же заплыве выиграл украинец Даниил Чуфаров с результатом 1:07.03.
В целом Украина выиграла уже 27 медалей на Паралимпиаде-2024 - три золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых. Сборная занимает 11-е место в медальном зачете.
Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-202430 августа 2024, 11:26 • 76803 просмотра