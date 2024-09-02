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Вісім нагород у четвертий день Паралімпіади: успіх українських спортсменів надихає державу - Зеленський

Вісім нагород у четвертий день Паралімпіади: успіх українських спортсменів надихає державу - Зеленський

Київ • УНН

 • 12891 перегляди

Українські спортсмени здобули 8 медалей на четвертий день Паралімпіади в Парижі. Президент Зеленський подякував атлетам і тренерам, зазначивши, що їхній успіх надихає всю державу.

Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам і тренерам паралімпійської збірної України, зазначивши успіх українців, які у четвертий змагальний день в Парижі здобули ще вісім нагород.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал президента Зеленського.

Деталі

Вчора, у четвертий змагальний день Паралімпіади в Парижі, наші спортсмени здобули ще вісім нагород. Золоті медалі в Оксани Зубковської та Михайла Сербіна. Срібло виборов Роман Полянський. Бронзові призери – Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар. Дякую спортсменам, тренерам й усім, хто працює з нашою командою. Кожен успіх українців і українок надихає всю нашу державу

 – ідеться у повідомленні президента України.

Нагадаємо

Україна здобула два золота на Паралімпіаді-2024 у Парижі  

Також УНН повідомляв, що троє паралімпійців з Броварів виступлять на Іграх у Парижі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СпортОлімпіада

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