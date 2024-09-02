Вісім нагород у четвертий день Паралімпіади: успіх українських спортсменів надихає державу - Зеленський
Київ • УНН
Українські спортсмени здобули 8 медалей на четвертий день Паралімпіади в Парижі. Президент Зеленський подякував атлетам і тренерам, зазначивши, що їхній успіх надихає всю державу.
Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам і тренерам паралімпійської збірної України, зазначивши успіх українців, які у четвертий змагальний день в Парижі здобули ще вісім нагород.
Пише УНН із посиланням на ТГ-канал президента Зеленського.
Деталі
Вчора, у четвертий змагальний день Паралімпіади в Парижі, наші спортсмени здобули ще вісім нагород. Золоті медалі в Оксани Зубковської та Михайла Сербіна. Срібло виборов Роман Полянський. Бронзові призери – Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар. Дякую спортсменам, тренерам й усім, хто працює з нашою командою. Кожен успіх українців і українок надихає всю нашу державу
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