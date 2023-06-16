Враг за ночь обстрелял пять громад Сумщины: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Враг ночью и утром сбрасывал мины, обстреливал из минометов и артиллерии в пяти громадах на Сумщине. Разрушениям подверглась Краснопольская громада, там повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП. Всего зафиксирован 51 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов. Зафиксирован 51 взрыв. Подверглись обстрелам Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская громады.
-
- Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (18 взрывов) и обстрел из гранатомета АГС-17 (20 взрывов).
-
- Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва). В результате обстрела повреждены три частных жилых дома, газопровод бытового газоснабжения, ЛЭП.
-
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва).
-
- Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
-
- Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
-
Дополнение
В течение прошлого дня оккупанты совершили 21 обстрел приграничья Сумщины. Зафиксировано 98 взрывов. Пострадало три ребенка, также разрушениям подверглось админздание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По Херсону и области россияне выпустили 223 снаряда, есть жертвы