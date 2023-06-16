Ворог за ніч обстріляв п'ять громад Сумщини: є руйнування

КИЇВ. 16 червня. УНН. Ворог вночі та вранці скидав міни, обстрілював з мінометів і артилерії в п'яти громадах на Сумщині. Руйнувань зазнала Краснопільська громада, там пошкоджені житлові будинки, газопровід та ЛЕП. Загалом зафіксовано 51 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.