Ворог за ніч обстріляв п'ять громад Сумщини: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Ворог вночі та вранці скидав міни, обстрілював з мінометів і артилерії в п'яти громадах на Сумщині. Руйнувань зазнала Краснопільська громада, там пошкоджені житлові будинки, газопровід та ЛЕП. Загалом зафіксовано 51 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів. Зафіксовано 51 вибух. Зазнали обстрілів Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.
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- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (18 вибухів) та обстріл із гранатомету АГС-17 (20 вибухів).
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- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, газопровід побутового газопостачання, ЛЕП.
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- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).
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- Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
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- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
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Доповнення
Впродовж минулого дня окупанти здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини. Зафіксовано 98 вибухів. Постраждало три дитини, також руйнувань зазнала адмінбудівля.
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