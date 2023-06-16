Ворог обстріляв 21 раз прикордоння Сумщини: три дитини постраждало, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Протягом минулого дня окупанти здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 98 вибухів. Постраждало три дитини, також руйнувань зазнала адмінбудівля. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади.
По Глухівській громаді ворог поцілив з мінометів (19 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів (3 вибухи) поранення отримали 3 дітей (2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н. ) Одну дитину госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації.
Есманська громада опинилась під мінометним вогнем: 6 мін скинув ворог на територію громади.
У Білопільській громаді було зафіксовано 23 вибухи з міномета. Також був авіаудар із гелікоптера - пуск 9 некерованих ракет (НУРС) (9 вибухів).
По Свеській громаді росіяни били з міномета – 4 вибухи.
Середино-Будська громада зазнала авіаудару із гелікоптера пуск 5 ракет типу «НУРС» (5 вибухів). Також були мінометні обстріли (15 вибухів). Унаслідок одного з мінометних обстрілів сталося загоряння покрівлі 2-поверхової адміністративної будівлі підприємства.
У Миколаївській громаді було зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
У Краснопільській громаді також зафіксували мінометний обстріл (1 вибух).
Нагадаємо
Станом на 13:00 15 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Обійшлось без жертв чи руйнувань.