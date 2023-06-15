російські окупанти знову обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівської області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Станом на 13:00 15 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє ОК "Північ" на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Деталі
У Чернігівській області:
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- Близько 10:45 зафіксовано 2 приходи, ймовірно НУРС з гелікоптера, в районі населеного пункту Янжулівка;
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- Близько 11:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно НУРС з гелікоптера, в районі населеного пункту Галаганівка;
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- З 11:20 до 11:50 зафіксовано 7 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Карповичі;
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- З 11:35 до 11:45 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Янжулівка.
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"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
У Сумській області:
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- З 11:30 до 11:50 зафіксовано 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм, в районі населеного пункту Будівельне;
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- З 11:50 до 11:55 зафіксовано 3 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі населеного пункту Фотовиж.
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"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - додали в ОК "Північ".
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Окупанти обстріляли Чернігівщину, внаслідок атаки загинула жінка – в Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування.
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