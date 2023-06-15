Окупанти обстріляли Чернігівщину, внаслідок атаки загинула жінка – в Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Так, за даними слідства, 14 червня 2023 року з 13:40 год до 15:00 ворожі війська із застосуванням ствольної артилерії обстріляли село Янжулівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району.
Внаслідок обстрілу загинула 56-річна місцева жителька. Крім того, пошкоджено два житлові будинки.
Повідомляється, що слідчі Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області та прокурори фіксують наслідки збройної агресії рф.
Нагадаємо
В Офісі Генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом чергового ворожого обстрілу Херсонської області, внаслідок якого є загиблий та травмовані.