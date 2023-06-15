Оккупанты обстреляли Черниговскую область, в результате атаки погибла женщина - в Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования

Детали

Так, по данным следствия, 14 июня 2023 года с 13:40 ч до 15:00 вражеские войска с применением ствольной артиллерии обстреляли село Янжуловка Семеновской ОТГ Новгород-Северского района.

В результате обстрела погибла 56-летняя местная жительница. Кроме того, повреждены два жилых дома.

Сообщается, что следователи Новгород-Северского РВП ГУНП в Черниговской области и прокуроры фиксируют последствия вооруженной агрессии рф.

Напомним

В Офисе Генпрокурора сообщили о начале досудебного расследования по факту очередного вражеского обстрела Херсонской области, в результате которого есть погибший и травмированные.