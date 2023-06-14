Розпочато розслідування за фактом ворожого обстрілу Херсонщини, внаслідок якого є загиблий та травмована – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Розпочато досудове розслідування за фактом чергового ворожого обстрілу Херсонської області, внаслідок якого є загиблий та травмовані. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Так, за даними слідства, 13 червня 2023 року близько 11:40 окупанти здійснили артобстріл селища у Білозерській територіальній громаді.
Внаслідок прицільної атаки ворога по території церкви загинув місцевий мешканець. Ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізовано. Кількість травмованих уточнюється.
Крім того, було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Повідомляється, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями країни-агресора.
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В Офісі Генпрокурора повідомили про початок досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни у Харківській області.