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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого есть погибший и травмированная - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 914089 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Начато досудебное расследование по факту очередного вражеского обстрела Херсонской области, в результате которого есть погибший и травмированные. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого есть погибший и травмированная - Офис Генпрокурора

Детали

Так, по данным следствия, 13 июня 2023 года около 11:40 оккупанты совершили артобстрел поселка в Белозерской территориальной общине.

В результате прицельной атаки врага по территории церкви погиб местный житель. Еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована. Количество травмированных уточняется.

Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура.

Сообщается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют очередное военное преступление, совершенное военнослужащими страны-агрессора.

Напомним

В Офисе Генпрокурора сообщили о начале досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны в Харьковской области.

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