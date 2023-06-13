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Ворог здійснив обстріл Харківщини: розпочато досудові розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни у Харківській області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Ворог здійснив обстріл Харківщини: розпочато досудові розслідування

Деталі

Так, за даними слідства, 12 червня близько 03:40 російські військові нанесли ракетний удар по смт Хорошеве Харківського району. Внаслідок обстрілу, зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще 12 будинків пошкоджено. Сталася пожежа в будівлі гаражу та господарчої споруди. За попередньою інформацією, військовослужбовці зс рф вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".

Крім того, 12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району. Отримав поранення мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії.

Також, о 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з РСЗВ. Поранено двох людей. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Повідомляється, що прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Нагадаємо

В Офісі Генпрокурора повідомили про початок провадження за фактом атаки ворожого безпілотника в Сумській області, внаслідок якої є загиблі та травмовані.

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