Ворог здійснив обстріл Харківщини: розпочато досудові розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни у Харківській області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Так, за даними слідства, 12 червня близько 03:40 російські військові нанесли ракетний удар по смт Хорошеве Харківського району. Внаслідок обстрілу, зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще 12 будинків пошкоджено. Сталася пожежа в будівлі гаражу та господарчої споруди. За попередньою інформацією, військовослужбовці зс рф вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".
Крім того, 12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району. Отримав поранення мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії.
Також, о 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з РСЗВ. Поранено двох людей. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.
Повідомляється, що прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.
Нагадаємо
В Офісі Генпрокурора повідомили про початок провадження за фактом атаки ворожого безпілотника в Сумській області, внаслідок якої є загиблі та травмовані.