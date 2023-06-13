Враг совершил обстрел Харьковщины: начаты досудебные расследования

Детали

Так, по данным следствия, 12 июня около 03:40 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Хорошево Харьковского района. В результате обстрела, разрушен двухэтажный жилой дом, еще 12 домов повреждены. Произошел пожар в здании гаража и хозяйственной постройки. По предварительной информации, военнослужащие ссс рф ударили по населенному пункту ракетой "Калибр".

Кроме того, 12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Получил ранения мирный житель. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

Также, в 5:00 враг нанес удары по пгт Шевченково Купянского района. Предварительно, из РСЗО, ранены два человека. Зафиксировано повреждение частных домов.

Сообщается, что прокуроры окружных прокуратур и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.

Напомним

В Офисе Генпрокурора сообщили о начале производства по факту атаки вражеского беспилотника в Сумской области, в результате которой есть погибшие и травмированные.