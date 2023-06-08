Розпочато провадження за фактом атаки безпілотника на Сумщині, внаслідок якої загинули люди – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Розпочато провадження за фактом атаки ворожого безпілотника в Сумській області, внаслідок якої є загиблі та травмовані. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Так, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як повідомляється, за даними слідства, 7 червня 2023 року близько 3:15 окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру Юнаківської громади.
Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування одного приватного житлового будинку, в якому проживало дві родини. У одному помешканні загинув чоловік, у іншому – загинула жінка, її чоловіка госпіталізовано.
Нагадаємо
В Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування за фактом чергового ворожого обстрілу Херсонської області, внаслідок якого є загиблий та травмовані.