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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Начато производство по факту атаки беспилотника в Сумской области, в результате которой погибли люди - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 311941 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Начато производство по факту атаки вражеского беспилотника в Сумской области, в результате которой есть погибшие и травмированные. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Начато производство по факту атаки беспилотника в Сумской области, в результате которой погибли люди - Офис Генпрокурора

Детали

Так, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщается, по данным следствия, 7 июня 2023 года около 3:15 оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру Юнаковской громады.

В результате атаки произошел пожар и разрушение одного частного жилого дома, в котором проживало две семьи. В одном доме погиб мужчина, в другом – погибла женщина, ее муж госпитализирован.

Напомним

В Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования по факту очередного вражеского обстрела Херсонской области, в результате которого есть погибший и травмированные.

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