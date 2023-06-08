Начато производство по факту атаки беспилотника в Сумской области, в результате которой погибли люди - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Начато производство по факту атаки вражеского беспилотника в Сумской области, в результате которой есть погибшие и травмированные. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Так, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщается, по данным следствия, 7 июня 2023 года около 3:15 оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру Юнаковской громады.
В результате атаки произошел пожар и разрушение одного частного жилого дома, в котором проживало две семьи. В одном доме погиб мужчина, в другом – погибла женщина, ее муж госпитализирован.
Напомним
В Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования по факту очередного вражеского обстрела Херсонской области, в результате которого есть погибший и травмированные.