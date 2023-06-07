Розпочато розслідування за фактом ворожого обстрілу Херсонщини, внаслідок якого загинула людина – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Розпочато розслідування за фактом чергового ворожого обстрілу Херсонської області, внаслідок якого є загиблий та травмовані. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Так, за процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 травня близько 05:20 російські військові обстріляли село у Бериславському районі. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримав місцевий мешканець.
Також близько 10:00 під час здійснення евакуаційних заходів ворог атакував один із житлових мікрорайонів обласного центра. Осколкові поранення отримали двоє осіб.
Крім того, було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Повідомляється, що прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
Нагадаємо
Російські окупанти у понеділок, 5 червня, завдали ракетного удару по Харкову. Офіс генерального прокурора України повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.