Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого погиб человек - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Начато расследование по факту очередного вражеского обстрела Херсонской области, в результате которого есть погибший и травмированные. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Так, под процессуальным руководством Херсонской и Бериславской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 6 мая около 05:20 российские военные обстреляли село в Бериславском районе. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель.
Также около 10:00 во время осуществления эвакуационных мероприятий враг атаковал один из жилых микрорайонов областного центра. Осколочные ранения получили два человека.
Кроме того, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Сообщается, что прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним
Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, нанесли ракетный удар по Харькову. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.