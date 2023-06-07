Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого погиб человек - Офис Генпрокурора

Детали

Так, под процессуальным руководством Херсонской и Бериславской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 мая около 05:20 российские военные обстреляли село в Бериславском районе. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель.

Также около 10:00 во время осуществления эвакуационных мероприятий враг атаковал один из жилых микрорайонов областного центра. Осколочные ранения получили два человека.

Кроме того, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Сообщается, что прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним

Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, нанесли ракетный удар по Харькову. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.