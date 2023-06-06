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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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11:31 • 10026 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Ракетний удар по Харкову: у прокуратурі показали наслідки

Київ • УНН

 • 339961 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Російські окупанти у понеділок, 5 червня, завдали ракетного удару по Харкову. Офіс генерального прокурора України повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, передає УНН.

Ракетний удар по Харкову: у прокуратурі показали наслідки

Деталі

За даними слідства, унаслідок ракетного удару, завданого 5 червня близько 23:30, були влучання у центрі міста у Шевченківському районі. Правоохоронці зафіксували, що пошкоджено магазини, житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі містян. У Слобідському районі є пошкодження об‘єкта інфраструктури та чотириповерхового житлового будинку.

За попередньою інформацією, російські військові обстріляли місто ракетами типу С-300 з території бєлгородської області. Зазначається, що прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії для фіксації збройної агресії рф.

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок ворожого нічного обстрілу Харкова зафіксовано влучання на автомобільній парковці поблизу аеропорту.

Українські Національні Новини

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