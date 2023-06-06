Ракетний удар по Харкову: у прокуратурі показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Російські окупанти у понеділок, 5 червня, завдали ракетного удару по Харкову. Офіс генерального прокурора України повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, передає УНН.
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За даними слідства, унаслідок ракетного удару, завданого 5 червня близько 23:30, були влучання у центрі міста у Шевченківському районі. Правоохоронці зафіксували, що пошкоджено магазини, житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі містян. У Слобідському районі є пошкодження об‘єкта інфраструктури та чотириповерхового житлового будинку.
За попередньою інформацією, російські військові обстріляли місто ракетами типу С-300 з території бєлгородської області. Зазначається, що прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії для фіксації збройної агресії рф.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок ворожого нічного обстрілу Харкова зафіксовано влучання на автомобільній парковці поблизу аеропорту.