Ракетный удар по Харькову: в прокуратуре показали последствия

Детали

По данным следствия, в результате ракетного удара, нанесённого 5 июня около 23:30, были попадания в центре города в Шевченковском районе. Правоохранители зафиксировали, что повреждены магазины, жилые дома, офисные помещения, автомобили горожан. В Слободском районе есть повреждения объекта инфраструктуры и четырехэтажного жилого дома.

По предварительной информации, российские военные обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Отмечается, что прокуроры окружных прокуратур и следователи полиции провели первоочередные следственные действия для фиксации вооруженной агрессии рф.

Напомним

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского ночного обстрела Харькова зафиксировано попадание на автомобильной парковке вблизи аэропорта.