Ракетный удар по Харькову: в прокуратуре показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, нанесли ракетный удар по Харькову. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в результате ракетного удара, нанесённого 5 июня около 23:30, были попадания в центре города в Шевченковском районе. Правоохранители зафиксировали, что повреждены магазины, жилые дома, офисные помещения, автомобили горожан. В Слободском районе есть повреждения объекта инфраструктуры и четырехэтажного жилого дома.
По предварительной информации, российские военные обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Отмечается, что прокуроры окружных прокуратур и следователи полиции провели первоочередные следственные действия для фиксации вооруженной агрессии рф.
Напомним
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского ночного обстрела Харькова зафиксировано попадание на автомобильной парковке вблизи аэропорта.