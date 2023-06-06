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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ракетный удар по Харькову: в прокуратуре показали последствия

Киев • УНН

 • 339961 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, нанесли ракетный удар по Харькову. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.

Ракетный удар по Харькову: в прокуратуре показали последствия

Детали

По данным следствия, в результате ракетного удара, нанесённого 5 июня около 23:30, были попадания в центре города в Шевченковском районе. Правоохранители зафиксировали, что повреждены магазины, жилые дома, офисные помещения, автомобили горожан. В Слободском районе есть повреждения объекта инфраструктуры и четырехэтажного жилого дома.

По предварительной информации, российские военные обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Отмечается, что прокуроры окружных прокуратур и следователи полиции провели первоочередные следственные действия для фиксации вооруженной агрессии рф.

Напомним

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского ночного обстрела Харькова зафиксировано попадание на автомобильной парковке вблизи аэропорта.

Украинские Национальные Новости

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