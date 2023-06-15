российские оккупанты снова обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. По состоянию на 13:00 15 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает ОК "Север" на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
В Черниговской области:
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- Около 10:45 зафиксировано 2 прихода, вероятно НУРС с вертолета, в районе населенного пункта Янжуловка;
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- Около 11:00 зафиксировано 4 прихода, предположительно НУРС с вертолета, в районе населенного пункта Галагановка;
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- С 11:20 до 11:50 зафиксировано 7 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Карповичи;
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- С 11:35 до 11:45 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Янжуловка.
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"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
В Сумской области:
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- С 11:30 до 11:50 зафиксировано 3 прихода, вероятно миномет 120 мм, в районе населенного пункта Строительное;
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- С 11:50 до 11:55 зафиксировано 3 прихода, предположительно 120 мм миномет, в районе населенного пункта Фотовиж.
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"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало", - добавили в ОК "Север".
Напомним
Оккупанты обстреляли Черниговскую область, в результате атаки погибла женщина – в Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования.
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