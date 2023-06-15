российские оккупанты снова обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговской области

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 32559 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 71849 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 75572 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 194697 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 105079 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 105324 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 311122 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80860 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132031 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169905 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.4м/с
60%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 235573 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 127999 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 83103 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 63378 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 28046 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 194684 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 236909 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 311102 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 316187 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 365548 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 28962 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 64265 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 83982 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 128860 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 70414 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

российские оккупанты снова обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговской области

Киев • УНН

 • 709051 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. По состоянию на 13:00 15 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает ОК "Север" на своей странице в Telegram, пишет УНН.

российские оккупанты снова обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговской области

Детали

В Черниговской области:

  • Около 10:45 зафиксировано 2 прихода, вероятно НУРС с вертолета, в районе населенного пункта Янжуловка;
  • Около 11:00 зафиксировано 4 прихода, предположительно НУРС с вертолета, в районе населенного пункта Галагановка;
  • С 11:20 до 11:50 зафиксировано 7 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Карповичи;
  • С 11:35 до 11:45 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Янжуловка.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

В Сумской области:

  • С 11:30 до 11:50 зафиксировано 3 прихода, вероятно миномет 120 мм, в районе населенного пункта Строительное;
  • С 11:50 до 11:55 зафиксировано 3 прихода, предположительно 120 мм миномет, в районе населенного пункта Фотовиж.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало", - добавили в ОК "Север".

Напомним

Оккупанты обстреляли Черниговскую область, в результате атаки погибла женщина – в Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбросили мины и били из минометов: оккупанты обстреляли три громады Сумщины, есть разрушения

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,530.33