российские оккупанты снова обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговской области

Детали

В Черниговской области:



Около 10:45 зафиксировано 2 прихода, вероятно НУРС с вертолета, в районе населенного пункта Янжуловка;



Около 11:00 зафиксировано 4 прихода, предположительно НУРС с вертолета, в районе населенного пункта Галагановка;



С 11:20 до 11:50 зафиксировано 7 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Карповичи;



С 11:35 до 11:45 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Янжуловка.



"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

В Сумской области:



С 11:30 до 11:50 зафиксировано 3 прихода, вероятно миномет 120 мм, в районе населенного пункта Строительное;



С 11:50 до 11:55 зафиксировано 3 прихода, предположительно 120 мм миномет, в районе населенного пункта Фотовиж.



"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало", - добавили в ОК "Север".

Напомним

Оккупанты обстреляли Черниговскую область, в результате атаки погибла женщина – в Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования.

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