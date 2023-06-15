Скинули міни та гатили з мінометів: окупанти обстріляли три громади Сумщини, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. російські загарбники вночі та вранці здійснили обстріли трьох громад Сумської області. По Новослобідській і Юнаківській громаді били з міномета, на територію Білопільської скинули 5 мін. Внаслідок обстрілу, в одній з громад, зафіксовані пошкодження двох будинків. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Вночі та вранці росіяни здійснили обстріли Новослобідської, Білопільської та Юнаківської громад", - йдеться у повідомленні.
Деталі
По території Новослобідської громади ворог бив з міномета, зафіксовано 1 вибух. У Юнаківській громаді був мінометний обстріл – 2 вибухи.
На територію Білопільської громади російські окупанти скинули 5 мін. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки, додали в ОВА.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 14 червня, на Миколаївщині, російські окупанти завдали артилерійських ударів по місту Очакову та Очаківській громаді.
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