Сбросили мины и били из минометов: оккупанты обстреляли три громады Сумщины, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. российские захватчики ночью и утром совершили обстрелы трех общин Сумской области. По Новослободской и Юнаковской громаде били из миномета, на территорию Белопольской сбросили 5 мин. В результате обстрела, в одной из общин, зафиксированы повреждения двух домов. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Ночью и утром россияне совершили обстрелы Новослободской, Белопольской и Юнаковской общин", - говорится в сообщении.
Детали
По территории Новослободской громады враг бил из миномета, зафиксирован 1 взрыв. В Юнаковской громаде был минометный обстрел – 2 взрыва.
На территорию Белопольской громады российские оккупанты сбросили 5 мин. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома, добавили в ОГА.
Напомним
За прошедшие сутки, 14 июня, на Николаевщине, российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Очакову и Очаковской громаде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты за сутки 80 раз обстреляли Запорожскую область, одна женщина погибла