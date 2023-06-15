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Сбросили мины и били из минометов: оккупанты обстреляли три громады Сумщины, есть разрушения

Киев • УНН

 • 693204 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. российские захватчики ночью и утром совершили обстрелы трех общин Сумской области. По Новослободской и Юнаковской громаде били из миномета, на территорию Белопольской сбросили 5 мин. В результате обстрела, в одной из общин, зафиксированы повреждения двух домов. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.

Сбросили мины и били из минометов: оккупанты обстреляли три громады Сумщины, есть разрушения

Цитата

"Ночью и утром россияне совершили обстрелы Новослободской, Белопольской и Юнаковской общин", - говорится в сообщении.

Детали

По территории Новослободской громады враг бил из миномета, зафиксирован 1 взрыв. В Юнаковской громаде был минометный обстрел – 2 взрыва.

На территорию Белопольской громады российские оккупанты сбросили 5 мин. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома, добавили в ОГА.

Напомним

За прошедшие сутки, 14 июня, на Николаевщине, российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Очакову и Очаковской громаде.

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