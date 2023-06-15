Окупанти за добу 80 разів обстріляли Запорізьку область, одна жінка загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Армія рф за минулу добу 80 разів відкрила вогонь по Запорізькій області, внаслідок атак загинула 58-річна жінка. Про це у Telegram повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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"Завдали 80 ударів по 17 населених пунктах: 1 ракетний, 1 авіаційний та 1 атака з БПЛА, 6 обстрілів з РСЗВ по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах", -написав очільник Запорізької ОВА.
Деталі
Малашко повідомив, що під час російського обстрілу села Преображенка Пологівського району загинула 58-річна жінка.
За добу внаслідок обстрілів пошкоджені ще 23 об'єктів цивільної інфраструктури, зазначив керівник Запорізької ОВА.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко підтвердив, що російська армія збільшила кількість обстрілів населених пунктів області після того, як, Україна почала деокуповувати нові території. За його словами, ворог продовжує атакувати цивільне населення та мирні домівки регіону, аби залякати.