Оккупанты за сутки 80 раз обстреляли Запорожскую область, одна женщина погибла

Цитата

"Нанесли 80 ударов по 17 населенным пунктам: 1 ракетный, 1 авиационный и 1 атака с БПЛА, 6 обстрелов из РСЗО по Ольговскому, Красному, Каменскому и 71 обстрел из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Малым Щербакам и другим прифронтовым селам", -написал глава Запорожской ОВА.

Детали

Малашко сообщил, что во время российского обстрела села Преображенка Пологовского района погибла 58-летняя женщина.

За сутки в результате обстрелов повреждены еще 23 объекта гражданской инфраструктуры, отметил руководитель Запорожской ОВА.

Дополнение

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко подтвердил, что российская армия увеличила количество обстрелов населенных пунктов области после того, как, Украина начала деоккупировать новые территории. По его словам, враг продолжает атаковать гражданское население и мирные дома региона, чтобы запугать.



