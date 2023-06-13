росіяни частіше обстрілюють Запорізьку область після активізації українських військових на фронті - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко підтвердив, що російська армія збільшила кількість обстрілів населених пунктів області після того, як, Україна почала деокуповувати нові території. Про це він заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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"За добу ворог обстріляв 85 разів 14 населених пунктів області. Так, у нас трохи збільшилася чисельність обстрілів. Ворог почав здебільшого атакувати цивільне населення, цивільні домівки."- наголосив Малашко.
За його словами, ворог продовжує атакувати цивільне населення та мирні домівки регіону КАБами, БПЛА та РСЗВ, аби залякати.
"На жаль, жителі прифронтових населених пунктів гинуть та отримують поранення", - зазначив він.
Водопостачання в області
За словами голови ОВА, через спад води перебоїв з постачанням питної води у Василівському районі немає. Водозабір технічної води продовжується зі свердловини.
Щодо водопостачання у самому Запоріжжі ситуація теж стабільна, зазначив Малашко.
Доповнення
Також голова Запорізької ОВА зазначив, що область готова приймати евакуйованих з зон підтоплення через підрив Каховської ГЕС, але поки таких не зареєстровано.
Крім того, можуть поселити в себе людей з територій, що будуть деокуповані, наголосив Малашко.
Нагадаємо
Протягом минулої доби армія рф 85 разів обстріляла Запорізьку область. Окупанти відкрили вогонь по 14 населеним пунктам області. Двоє людей загинули.