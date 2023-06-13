россияне чаще стали обстреливать Запорожскую область после активизации украинских военных на фронте - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко подтвердил, что российская армия увеличила количество обстрелов населенных пунктов области после того, как, Украина начала деоккупировать новые территории. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
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"За сутки враг обстрелял 85 раз 14 населенных пунктов области. Да, у нас немного увеличилась численность обстрелов. Враг начал в основном атаковать гражданское население, гражданские дома", - отметил Малашко.
По его словам, враг продолжает атаковать гражданское население и мирные дома региона КАБами, БПЛА и РСЗО, чтобы запугать.
"К сожалению, жители прифронтовых населенных пунктов гибнут и получают ранения", - отметил он.
Водоснабжение в области
По словам главы ОВА, из-за спада воды перебоев с поставками питьевой воды в Васильевском районе нет. Водозабор технической воды продолжается из скважины.
По водоснабжению в самом Запорожье ситуация тоже стабильная, отметил Малашко.
Дополнение
Также глава Запорожской ОГА отметил, что область готова принимать эвакуированных из зон подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС, но пока таких не зарегистрировано. Кроме того, могут поселить у себя людей с территорий, которые будут деоккупированы, отметил Малашко.
Напомним
За прошедшие сутки армия рф 85 раз обстреляла Запорожскую область. Оккупанты открыли огонь по 14 населенным пунктам области. Два человека погибли.