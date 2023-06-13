россияне чаще стали обстреливать Запорожскую область после активизации украинских военных на фронте - ОВА

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"За сутки враг обстрелял 85 раз 14 населенных пунктов области. Да, у нас немного увеличилась численность обстрелов. Враг начал в основном атаковать гражданское население, гражданские дома", - отметил Малашко.

По его словам, враг продолжает атаковать гражданское население и мирные дома региона КАБами, БПЛА и РСЗО, чтобы запугать.

"К сожалению, жители прифронтовых населенных пунктов гибнут и получают ранения", - отметил он.

Водоснабжение в области

По словам главы ОВА, из-за спада воды перебоев с поставками питьевой воды в Васильевском районе нет. Водозабор технической воды продолжается из скважины.

По водоснабжению в самом Запорожье ситуация тоже стабильная, отметил Малашко.

Дополнение

Также глава Запорожской ОГА отметил, что область готова принимать эвакуированных из зон подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС, но пока таких не зарегистрировано. Кроме того, могут поселить у себя людей с территорий, которые будут деоккупированы, отметил Малашко.

Напомним

За прошедшие сутки армия рф 85 раз обстреляла Запорожскую область. Оккупанты открыли огонь по 14 населенным пунктам области. Два человека погибли.