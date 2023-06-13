росіяни за добу 85 разів обстріляли Запорізьку область: двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. російські війська за минулу добу 85 разів відкривали вогонь по Запорізькій області, внаслідок атак загинули двоє місцевих, ще двоє - отримали поранення. Про це у Telegram повідомляє керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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"Ворог здійснив 85 обстрілів по 14 населеним пунктам: двічі вдарив з авіації, атакував з БПЛА, бив з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим селам. За добу ворог забрав життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах", - написав Малашко.
За його словами, надвечір 12 червня окупанти обстріляли селище Залізничне Запорізької області. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік. У Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка.
За добу внаслідок обстрілів пошкоджені ще 34 об'єкти області: багатоповерхові, приватні будинки та майно людей.
Доповнення
12 червня російські війська здійснили атаку на Оріхів у Запорізькій області. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Зруйновано приватні будинки та комунікації.