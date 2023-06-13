россияне за сутки 85 раз обстреляли Запорожскую область: два человека погибли

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"Враг совершил 85 обстрелов по 14 населенным пунктам: дважды ударил с авиации, атаковал с БПЛА, бил из РСЗО по Гуляйполю, Железнодорожному, Гуляйпольскому, Ольговскому, 75 артобстрелов совершил по Новоандреевке, Верхней Терсе, Каменскому, Степному и другим прифронтовым селам. За сутки враг унес жизни двух жителей области, еще двое получили ранения и находятся в лечебных учреждениях", - написал Малашко.

По его словам, вечером 12 июня оккупанты обстреляли поселок Железнодорожное Запорожской области. В своем доме погиб 44-летний мужчина. В Гуляйполе минно-взрывные травмы получила 64-летняя женщина.

За сутки в результате обстрелов повреждены еще 34 объекта области: многоэтажные, частные дома и имущество людей.

Дополнение

12 июня российские войска совершили атаку на Орехов в Запорожской области. Три управляемые авиабомбы врага попали по территории города. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Разрушены частные дома и коммуникации.



