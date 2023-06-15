Миколаївська область: росіяни обстріляли Очаківську громаду з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Протягом минулої доби, 14 червня, російські окупанти завдали артилерійських ударів по місту Очакову та Очаківській громаді. Постраждали немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.
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"Вчора, 14 червня, о 11:51 та 13:06 ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Постраждали немає", - йдеться в повідомленні.
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Також ворог о 15:06 завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, постраждалих та руйнувань немає. Зазначається, що у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Російські війська 12 червня обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади у Миколаївській області.